Das Warten hat endlich ein Ende! Gespannt fieberten ihre Fans in den vergangenen Tagen auf Ariana Grandes (24) brandneue Single "No More Tears To Cry" hin. Jetzt ist der Song mitsamt Musikvideo endlich draußen. Schon wenige Stunden nach Release scheint die US-Sängerin damit einen Riesenerfolg zu feiern: Binnen fünf Stunden gab es fast drei Millionen Klicks auf YouTube. Vielleicht, weil den Zuschauern eine Sache nicht entgangen ist – am Ende des Clips ist eine schöne Botschaft an alle Betroffenen des Manchester-Attentats vom vergangenen Mai versteckt.



