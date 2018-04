Vor Kurzem standen noch alle Zeichen auf Liebe, jetzt scheint es jedoch ordentlich Stress zu geben in Lilly Beckers (41) Leben! Die Göttergattin von Ex-Tennis-Pro Boris Becker (50) strahlte erst vor Kurzem mit ihrer Patchworkfamilie um die Wette. Sie und ihre Söhne verbrachten die Osterferien stressfrei mit Boris Ex Barbara und deren Familie in Miami. Doch dieses Glück ist ihr offenbar nicht vergönnt, denn in ihrem näheren Umfeld, stiftet anscheinend jemand gehörig Unruhe.

Auf Instagram postete sie folgenden kryptischen Text: "Ich habe erlebt, wie Freunde sich in Feinde verwandeln und Feinde in Freunde. Wtf? Wie kann das sein?" Eine ihrer besten Freundinnen habe ihr das immer gepredigt, und jetzt sei es ihr selbst passiert. Was ist vorgefallen? Die 41-Jährige ging nicht wirklich näher darauf ein. Auf jeden Fall scheinen die Fronten extrem verhärtet. Aus dem regen virtuellen Dialog zwischen der hübschen Niederländerin und ihren Fans, lässt sich nur so viel erahnen: die Wurzel allen Übels ist höchstwahrscheinlich weiblich und hat das Model offenbar ziemlich verletzt.

Folgende Kommentare von Lilly deuten auf extremen Trouble hin: „Dieses Miststück hat es zu weit getrieben.“ Und weiter schrieb sie: "Ich habe zufrieden gelächelt, nachdem ich sie blockiert habe."

C. Wilson/Getty Images for Laureus Lilly und Boris Becker auf den Laureus World Sports Awards in Monaco

Thomas Niedermueller / Getty Lilly Becker bei einer Feier in Baden-Baden

Lilly Becker Lilly Becker im Urlaub

