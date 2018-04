Dass das Abenteuer Patchworkfamilie gut funktionieren kann, beweisen jetzt die Beckers. Lilly (41), die Herzdame der Tennislegende Boris Becker (50), musste das diesjährige Osterfest bedauerlicherweise ohne ihren beruflich eingespannten Göttergatten verbringen. Dafür quartierte sie sich aber prompt bei dessen Exfrau Barbara (51) in Miami ein. Und die Konstellation ist geglückt: Auch ohne das Familienoberhaupt versteht sich die gesamte Familie blendend.

Boris, Lilly, das gemeinsame Söhnchen Amadeus (8) und Elias (18), Boris' Sohn aus erster Ehe, urlaubten im sonnigen Florida, wo der ehemalige Tennis-Star in der vergangenen Woche in Sachen "Miami Open" unterwegs war. Dass der gebürtige Leimener zwecks Vorbereitungen für das "Davis Cup"-Viertelfinale am kommenden Wochenende in Valencia zurück nach Europa musste, war für Lilly offenbar gar nicht schlimm! Die blieb kurzerhand vor Ort und verbrachte gemeinsam mit Barbara Becker und deren Liebsten ein besinnliches Osterfest. Auf Instagram postete die schöne Niederländerin den Beweis für das idyllische Familienglück. Neben dem Gute-Laune-Schnappschuss, der die ganze Sippe mit fröhlichen Gesichtern präsentiert, schrieb sie: "Keine Filter. Im Becker-Haushalt liegt das in der Familie."

Die Zeichen stehen ganz offenbar auf Liebe, und nicht auf Krise – wie aus der Gerüchteküche immer wieder heiß serviert wird. Und das zeigt nicht nur die Osterbotschaft der 41-Jährigen. Wie Bunte berichtete, gab Boris und Lillys Anwalt kürzlich sogar eine offizielle Presseerklärung ab, um den ständigen Spekulationen um mögliche Beziehungsprobleme des Paares ein Ende zu setzen: "Frau und Herr Becker stecken weder in einer Ehekrise noch beabsichtigen unsere Mandanten, sich zu trennen."

Lilly Becker Lilly Becker im Urlaub

Anzeige

Lilly Becker Lilly Becker und Amadeus Becker im Urlaub

Anzeige

C. Wilson/Getty Images for Laureus Lilly und Boris Becker auf den Laureus World Sports Awards in Monaco

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de