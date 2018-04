Seit Freitag, dem 13. April, flimmert er in seiner eigenen "Faisal Kawusi"-Show auf Sat1 über die Mattscheiben in den deutschen Wohnzimmern. Dabei zeigt Faisal Kawusi (26), dass er ein Händchen für guten Humor hat, und bringt seine Zuschauer zum Lachen. Dass der Comedian auch seine Hüften verführerisch kreisen lassen kann, bewies er schon im letzten Jahr durch seine Teilnahme an der Jubiläumsstaffel von Let's Dance an der Seite von Profitänzerin Oana Nechiti (30). Doch jetzt stieg der Witzbold sogar noch eine Sprosse höher auf der Sexynessleiter: Faisal veröffentlichte ein Pic, auf dem er sich in aufreizender Pose in Unterwäsche zur Schau stellt.

Bei diesem Anblick könnte die Netz-Community des 26-Jährigen regelrecht dahinschmelzen – zumindest bei Betrachtung der einen Hälfte der Collage, die der Scherzkeks auf Instagram mit seinen Followern teilte. Die linke Seite zeigt den hotten Starkicker Cristiano Ronaldo (33) knapp bekleidet und mit mörderisch attraktivem Sixpack. Auf der rechten ist der Komiker selbst zu erkennen, wie er die Pose des Sportlers imitiert – oben ohne und in Boxershorts, die auf das Muster der Tapete im Hintergrund abgestimmt ist! Sogar den verführerischen Blick stellt die Ulknudel perfekt nach. Den Post kommentiert Faisal scherzhaft mit den Zeilen: "Zwillinge. Der einzige Nachteil: Bei mir kann man den Markennamen nicht lesen." Seine Worte deuten den Speckbauch an, der den Namen der Unterwäschefirma auf der Unterhose verdeckt. Von Bodyshaming keine Spur!

Seine Fans feiern den Spaßvogel für seine neueste Aktion. "Dein Zwillingsbruder rechts sollte sich mal ein Beispiel an dir und deinem Sixpack nehmen", lautete ein Kommentar. Bereits vor wenigen Tagen hatte Faisal mit einer ähnlichen Collage als Pamela Reif (21)-Double für Lacher gesorgt. Auf dem Bild trug er sogar Absatzschuhe!

Faisal Kawusi Cristiano Ronaldo und Faisal Kawusi

Faisal Kawusi Pamela Reif und Faisal Kawusi

Florian Ebener/Getty Images Faisal Kawusi bei "Let's Dance"

