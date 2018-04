Fiona Erdmann (29) ist zurück! Auf den Social-Media-Seiten der ehemaligen GNTM-Kandidatin herrschte lange Zeit Funkstille. Der Grund: Sie musste private Schicksalsschläge verarbeiten. Jetzt ist sie aber wieder mit neuer Power am Start und sprach im Promiflash-Interview sogar darüber, wie der Mann an ihrer Seite sein müsste: "Also, ich mag schon gerne durchtrainierte Männer, ich finde das schon gut. Vor allem, wenn man eben so aussieht, wie man selbst aussieht dann ist das halt so, dass man denkt: ‘Okay, da darf jetzt nicht jemand neben mir stehen, der weniger Muskeln hat als ich'", erzählte Fiona auf der FIBO in Köln.



