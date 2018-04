Wenn am 19. Mai Ex-Schauspielerin Meghan Markle (36) ihrem Liebsten, dem britischen Prinz Harry (33), das Jawort gibt, sind die Halbgeschwister der Braut, Samantha Grant und Thomas Markle Jr., nicht eingeladen. Der 51-Jährige, der den gemeinsamen Vater Thomas Markle Sr. mit Meghan teilt, meldet sich jetzt zu Wort und versucht, die Gründe zu erläutern. Dabei lässt er kein gutes Haar an seiner jüngeren Schwester, mit der er keinen Kontakt haben soll, seit sie in Hollywood Karriere gemacht hat.

Thomas gab dem Daily Mirror ein Interview, das Meghan nicht gefallen dürfte. "Sie hat ihre Wurzeln vergessen. Das hat meine ganze Familie auseinandergerissen", wirft der Fensterbauer der dunkelhaarigen Beauty vor. Er sei besonders enttäuscht, da er seine Halbschwester immer vor der gemeinsamen Schwester Samantha Grant verteidigt habe. Die warf Meghan schon früh vor, die Familie verraten zu haben. Und wirklich: Damals sprang Thomas der Schauspielerin bei. Diese Zeiten sind aber endgültig vorbei: "Meg zeichnet sich gerne als Gutmensch, volksnah und wohltätig, aber ihrer Familie gegenüber zeigt sie diese Seite nicht. Sie spielt die größte Rolle ihres Lebens."

Warum? Das erklärt sich Thomas so: "Vielleicht ist ihr die normale amerikanische Familie peinlich, die sie hat, weil wir keine Produzenten sind." Königlich ist die wirklich nicht: Thomas wurde zum Beispiel kürzlich verhaftet, weil er einer Frau eine Waffe an den Kopf gehalten haben soll. Er erinnert sich an Zeiten zurück, in denen er ein gutes Verhältnis zur Schwester gehabt hat. Gemeinsam will er sich mit Meghan zwischen 2009 und 2011 um Großmutter Doris gekümmert haben, die unter Demenz litt. "Sie ging toll mit ihr um. Meg las ihr ständig vor. Wir waren uns damals so nah, aber als Oma starb, ist sie nach Toronto gezogen, fing an, Suits zu drehen und ich sah sie nicht mehr." Glaubt ihr den Anschuldigen ihres Bruders? Stimmt ab!

WENN.com Meghan Markle und Prinz Harry beim Commonwealth Heads of Government Meeting

Tim Stewart / Splash Meghan und Thomas Markle sr.

Twitter / Samantha Markle Samantha Grant, Halbschwester von Schauspielerin Meghan Markle

