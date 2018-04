Fans der beliebten Serie Homeland müssen jetzt ganz stark sein! Wie die Hauptdarstellerin Claire Danes (39) jetzt bekannt gegeben hat, gibt es schlechte Nachrichten für alle Anhänger des erfolgreichen TV-Formats. Nach ganzen sieben Jahren im Einsatz gegen den Terror wird nun schon bald Schluss sein für Agentin Carrie Mathison. Der Grund: Die kommende achte Staffel soll auch das Ende der Erfolgsserie werden!

Das verriet die Schauspielerin während eines Interviews in der Howard Stern Show. "Für mich wird es definitiv das letzte Jahr werden", erklärte die Blondine gegenüber dem Talkradio-Moderator. "Es wird so konzipiert sein, dass es die gesamte Geschichte aller acht Staffeln beendet." Doch es noch eine Weile dauern, bis es tatsächlich so weit ist: Die achte Staffel ist nämlich erst für das Jahr 2019 geplant!

Neben dieser traurigen Info hatte Claire aber auch noch eine gute Nachricht zu verkünden: "Ich befinde mich gerade mitten im zweiten Trimester", freute sich die "Les Miserables"-Darstellerin über ihre zweite Schwangerschaft. Diese News können den Schmerz bei den Fans ja vielleicht ein wenig lindern!

FayesVision / WENN Der "Homeland"-Cast

Frederick M. Brown / Freier Fotograf Claire Danes bei einem Panel 2016

FayesVision/WENN.com Claire Danes bei den Emmys 2016

