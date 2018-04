In der kommenden Folge von Germany's next Topmodel wird es sentimental, denn die Girls erwartet eine ganz besondere Überraschung. Nachdem sie zwölf Wochen lang komplett abgeschieden von der Außenwelt lebten und sich den abwechslungsreichen Herausforderungen der strengen Model-Mama Heidi Klum (44) stellten, ist es nun an der Zeit für eine kleine Verschnaufpause. Die übrigen neun Modelanwärterinnen erhalten unerwarteten Besuch: Ob Freunde, Familie oder Partner – Sie alle eilen herbei, um ihren Lieblingen Kraft für den Endspurt zu geben.

"Family and Friends" heißt die zwölfte GNTM-Episode, die am Donnerstag um 20:15 Uhr über die TV-Bildschirme flimmert. Und das nicht ohne Grund! Denn die Kandidatinnen sehen endlich ihre engsten Vertrauten wieder. So kommt etwa Juliannas (20) attraktiver Freund Björn extra aus Mainz angereist. Pia (22) hingegen wird endlich ihre Mama wiedersehen. Die vermisst ihre Tochter nämlich sehr! "In der Früh ist es ruhiger, abends ist es ruhiger, es wird weniger gelacht im Haus und das holen wir jetzt hier mal nach", freut sie sich im Interview mit ProSieben. Sallys (17) Freund Arthur hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Er plant, seinen Schatz, während der ein Selfie macht, von hinten in seine Arme zu schließen und ganz doll zu drücken. Auch die anderen Heidi-Schützlinge erhalten selbstverständlich Besuch. Tränen der Freude sind da bereits vorprogrammiert!

Ein bisschen Ablenkung scheinen die Mädels bitter nötig zu haben! Pia verrät vor laufenden Kameras: "Es wird immer heftiger! Zwölf Wochen komplett abgeschieden von der Öffentlichkeit, seinen Freunden, seiner Familie, seinen Liebsten – man vermisst sie jeden Tag mehr." Publikumsliebling Klaudia (21) fehle vor allem ihre Mama. "Ich habe keine Bezugsperson, mit der ich über alles reden kann. Meine Mutti ist immer die gewesen, die sich alles angehört hat", gestand sie. Da wird sich aber jemand freuen!

Instagram / julianna.topmodel.2018 GNTM-Kandidatin Julianna mit ihrem Freund Björn

Instagram / piariegel Pia Riegel, GNTM-Kandidatin 2018

Klaudia Giez Klaudia Giez, GNTM-Kandidatin 2018

