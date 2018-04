Am späten Samstagabend postete Heidi Klum (44) das erste Bild von Musiker Tom Kaulitz (28). Seit Wochen sorgen die frisch verliebten Turteltauben mit Kuschel- und Knutsch-Pics für Schlagzeilen. Ein offizielles Statement zu der Verbindung blieb bislang allerdings aus. Doch mit diesem Bild scheint sich das Model nun endgültig zu bekennen. Dabei hat sie das Foto gar nicht selbst geschossen, sondern auf der Seite eines Tokio Hotel-Fans stibitzt.

Sie hatte wohl große Sehnsucht nach ihrem Liebsten, wenn sie sogar schon auf Instagram nach Fotos von dem Rocker sucht. Der Schnappschuss wurde nämlich ursprünglich von einem Anhänger der Band gemacht und auf Social Media veröffentlicht, wie Promiflash von einem Fan erfährt. Die Musiker gaben am Samstag nämlich ein Konzert in Berlin. Somit musste die 44-Jährige an diesem Abend auf ihren Lover verzichten und tröstete sich mit dem "gestohlenen" Foto. Klingt ganz so, als habe es die Germany's next Topmodel-Jurorin heftig erwischt.

Das bestätigt auch ihre Insta-Story, in der sich die vierfache Mama immer wieder mit Kussmund und Herzchen-Filter präsentiert und sogar zu dem Tokio Hotel-Song "Boy Don't Cry" im Auto groovt. Alle Zeichen deuten daraufhin, dass die Moderatorin mit ihrem deutlich jüngeren Freund auf Wolke sieben schwebt.

Instagram/lovely.bjd Tom Kaulitz, Instagram-Post von Heidi Klum

WENN.com Heidi Klum und Tom Kaulitz am 12. April 2018 am LAX

Rodin Eckenroth / Getty Images Heidi Klum bei der Oscar-Party der Elton John AIDS Foundation

Was sagt ihr dazu, dass Heidi auf Instagram nach Fotos von Tom sucht?



