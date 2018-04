An seinem 52. Geburtstag beschenkt Ehefrau Hilarie Burton (35) nicht ihren Liebsten, den Schauspieler Jeffrey Dean Morgan (52), sondern seine Fans! Via Social Media veröffentlicht sie ein heißes Pic des The Walking Dead-Stars, das zeigt, wie fit der frischgebackene Zweifachpapa auch im mittleren Alter noch ist. Sein Sixpack versteckt der Hollywoodstar darauf zwar hinter einem Karton. Aber der Fantasie sind ja bekanntlich keine Grenzen gesetzt.

Neben das Hottie-Pic, auf dem Jeffrey nur eine Hose und eine Sonnenbrille trägt, schreibt der The Originals-Star auf Instagram: "Es mag zwar dein Geburtstag sein, aber hier ist ein Geschenk für alle anderen! Was. Für. Ein. Hengst. Du alterst wie guter Wein, Schatz. Wir lieben dich mit jedem kommenden Jahr mehr und mehr. Herzlichen Glückwunsch, Süßer!"

Jeffrey lässt seit 27 Jahren Frauenherzen höher schlagen. Seitdem arbeitet der in Seattle geborene Augenschmaus als Schauspieler. Im Ärztedrama Grey's Anatomy trieb er als sterbender Herzpatient Denny Duquette Tränen in die Augen der Fans. Bei Supernatural gab er den smarten Vater der Winchester-Brüder, gespielt von Jared Padalecki (35) und Jensen Ackles (40). Und obwohl er in der Zombie-Serie "The Walking Dead" den absoluten Bösewicht gibt, wächst seine weibliche Fan-Gemeinde doch stetig an. Wie findet ihr das Geburtstagsgeschenk seiner Frau? Stimmt ab!

Dimitrios Kambouris/Getty Images Jeffrey Dean Morgan und Hilarie Burton bei der "Batman V Superman: Dawn Of Justice"-Premiere

FayesVision/WENN.com Jeffrey Dean Morgan bei AMC Presents Live

FayesVision/WENN.com Schauspielerin Hilarie Burton mit Babybauch und ihrem Mann Jeffrey Dean Morgan

