Eine weitere Promi-Lady teilt ihr hartes Los mit ihren Fans. Am Wochenende machte The Originals-Star Claire Holt (29) den Anfang, als sie offenbarte, ihr Baby in der Schwangerschaft verloren zu haben. Jetzt nutzte Ex-One Tree Hill-Darstellerin und Moderatorin Hilarie Burton (35) einen freudigen Anlass dazu, gleichzeitig von schmerzhaften Erfahrungen zu berichten. Sie verband die Veröffentlichung des ersten Bildes ihrer neugeborenen Tochter mit der Verkündigung: Sie hat mehrere Fehlgeburten erlitten!

Bei Instagram teilte die Ehefrau von The Walking Dead-Star Jeffrey Dean Morgan (51) eine süße Fotocollage ihres Töchterchen George Virginia. Dazu schrieb Hilarie eine ausführliche und bewegende Botschaft, die den langen Weg zu ihrem zweiten Kind erklärt: "Jeffrey und ich haben lange auf dieses Baby warten müssen. Vor anderthalb Jahren war ich das erste Mal schwanger. Ich habe ihn an Weihnachten mit Seahawk Stiefelchen überrascht und wir haben geweint. Wir haben gefeiert. Wir haben Namen ausgesucht. Und dann haben wir das Baby verloren. Viele Verluste folgten, und wie so viele Paare wissen, war es herzzereißend. Es ist immer noch herzzereißend." Eigentlich sollte Hilaries und Jeffreys 2010 geborener Sohn Augustus schon viel früher ein Geschwisterchen bekommen. Doch es wollte einfach nicht klappen.

Fünf Jahre lang litt Hilarie sehr darunter, dass alle Celebrity-Frauen um sie herum ständig Nachwuchs zu kriegen schienen, ihr das zweite Wunschbaby dagegen verwehrt blieb. 2017 war es dann endlich wieder so weit: Hilarie war schwanger! "Als diese Schwangerschaft begann, waren wir vorsichtig. Ich wollte sie nicht feiern. Ich wollte keine Babyparty. Ich habe täglich ihre Herztöne überprüft, bis zu dem Tag, an dem sie zur Welt kam. Und jetzt, da sie hier ist, starre ich sie jeden Tag verwundert an. Ich sehe sie im Arm ihres Papas und nehme nichts mehr für selbstverständlich. Sie schreit wie am Spieß und ich lächele, weil sie so lebendig ist", beschrieb die 35-Jährige das Wunder, endlich Mutter von zwei Kindern zu sein.

Instagram / hilarieburton George Virigina Morgan mit Papa Jeffrey, Bruder Augustus und Mama Hilarie Burtan

Instagram / hilarieburton Hilarie Burton mit ihrem Sohn Augustus Morgan

Dimitrios Kambouris/Getty Images Jeffrey Dean Morgan und Hilarie Burton bei der "Batman V Superman: Dawn Of Justice"-Premiere

