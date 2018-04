An wen sind ihre Worte gerichtet? Daniela Büchner (40) ist bereits seit 2015 mit Goodbye Deutschland-Star Jens (48) zusammen – vergangenen Sommer gaben sich die Eltern von gemeinsamen Zwillingen dann das Jawort. Anfang April dieses Jahres schloss sich das Dream-Team nun auch beruflich zusammen und eröffnete das Lokal Faneteria auf Mallorca. Einziges Problem: Das Café liegt nur etwa 100 Meter vom Laden von Jens' Ex-Freundin Jenny entfernt. Führt diese Tatsache jetzt zu Problemen in der Ehe des Auswandererpärchens? Dani postete vor Kurzem jedenfalls diese kryptischen Zeilen...

"Und dann gibt's diesen Moment, wo du dir denkst, Karma wird es schon richten", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. Dazu veröffentlichte sie ein Foto, auf dem sie entschlossen in die Kamera blickt. An wen diese Zeilen gerichtet sind, lässt die Mehrfach-Mutti offen. Doch auch wenn nicht klar ist, wen die Blondine damit meint: Das Thema Karma scheint die Wahl-Inselbewohnerin offenbar immer wieder zu beschäftigen. Auf ihrem Insta-Account findet man häufiger Social-Media-Beiträge, in denen es um die Wirkung der eigenen Handlungen geht. Es könnte daher auch sein, dass sich Dani mit diesem spirituellen Konzept nur ganz allgemein auseinandersetzt.

Oder belastet sie etwa das Café, das sie und ihr Mann Jens eröffnet haben? Die Gaststätte hatte zwar eine erfolgreiche Eröffnung, doch die Fertigstellung der Faneteria war auch mit krassen Geldausgaben verbunden. Insgesamt kostete sie ihr Traum satte 50.000 Euro – eine große Belastung für die Turteltauben. Schließlich müssen die Gastronomen das ausgegebene Geld erst wieder hereinwirtschaften. In diesem Fall stellt sich aber natürlich auch die Frage, wen das Karma ihrer Meinung nach treffen sollte? Was glaubt ihr, was es mit dem mysteriösen Post auf sich hat? Stimmt ab!

WENN.com Jens Büchner und seine Frau Daniela bei der Eröffnung seines Fan-Cafés

Anzeige

Instagram / buechnerjens Jens und Daniela Büchner mit ihren Kindern Diego Armani und Jenna Soraya

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de