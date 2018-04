Mit Daniel Völz (33) hat es zwar nicht geklappt, einen Bachelor hat Jessica Neufeld (23) jetzt aber trotzdem so gut wie in der Tasche! In der aktuellen Staffel der beliebten Kuppelshow suchte die Blondine die ganz große Liebe – vergeblich! Junggeselle Daniel entschied sich am Ende für die geheimnisvolle Tänzerin Kristina Yantsen. Den Kopf lässt Jessi deswegen aber nicht hängen: Beim Bachelor hat es zwar nicht gereicht, für ihn aber schon – oder so gut wie!

Das beweist die 23-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story und posiert glücklich und superstolz mit... ihrer fertiggestellten Abschlussarbeit! Die Medienwissenschaftsstudentin nutzte die vergangenen Wochen, um sich ausgiebig der Uni zu widmen und hielt nun das Ergebnis schweißtreibender Nachtschichten und Büffeleien in den Händen. Ihre Follower freuen sich mit der Hundeliebhaberin – einen kleinen Seitenhieb auf Rosenkavalier Daniel können sich die einen oder anderen dann aber doch nicht verkneifen. "Von dem Bachelor hast du auch auf jeden Fall mehr, herzlichen Glückwunsch", witzelte ein User.

Die Suche nach dem Mann fürs Leben hat Jessi trotz der TV-Liebes-Klatsche noch nicht aufgegeben. Im Promiflash-Interview gab sie zuletzt zu: "Nach der Show dachte ich: Dates – auf gar keinen Fall! Jetzt ist aber etwas Zeit vergangen und klar wäre man froh, wenn man jetzt irgendwann nicht mehr alleine wäre." Ob nach der erfolgreichen Schreiberei ihrer Bachelorarbeit jetzt auch ihre Liebessuche unter einem guten Stern geht?

MG RTL D Jessica Neufeld und Daniel Völz beim Bachelor-Einzeldate

Instagram / jessiicooper Nadine Klein, Maxime Herbord, Jessica Neufeld und Yeliz Koc

Instagram / jessiicooper Jessica Neufeld, YouTuberin und Bachelor-Teilnehmerin

