Figurfrust bei Hollywood-Star Eva Longoria (43)! Im Juni wird die schöne Schauspielerin zum ersten Mal Mama. Doch obwohl sie ihre Fans mit dem berühmt-berüchtigten Schwangerschafts-Glow entzückt, fühlt sie sich derzeit gehörig unwohl in ihrer Haut. Satte 15 Kilo hat die 1,57 Meter kleine Latina in den vergangenen Monaten zugenommen. Ihre schwere Mega-Kugel versperrt ihr sogar schon den Blick auf die eigenen Füße! Niemand Geringeres als die schlanke Vierfachmama Victoria Beckham (44) soll nun Abhilfe schaffen.

Obwohl bis zur Geburt ihres ersten Kindes noch eineinhalb Monate hin sind, weist der Babybauch der 43-Jährigen bereits eine beachtliche Größe auf. "Ich fühle mich so unwohl", soll sie laut Ok! geklagt haben. Auch eine Freundin leide mit der Schwangeren mit: "Eva kämpft schon seit Jahren mit heftigen Gewichtsschwankungen. Das gibt ihr jetzt den Rest!" In ihrer Verzweiflung soll sie die superschlanke Victoria Beckham um Rat gefragt haben, die selbst nach vier Kindern kein Gramm zu viel auf den Rippen hat. Sie soll Eva nun ihren knallharten Diätplan zugemailt haben, der neben dressingfreiem Salat vor allem auf gedünstetes Gemüse und Hühnchenfleisch setzt.

Ob Eva ihren Heißhungerattacken und ihrer Liebe zu Fast Food so kurz vor der Geburt wirklich den Kampf ansagen wird? Immerhin sind strikte Diätpläne während der Schwangerschaft nicht ganz ungefährlich! Was haltet ihr von der Idee? Stimmt ab!

Splash News Eva Longoria neben Victoria Beckham auf ihrer Hollywood Star Ceremony

Anzeige

Splash News/ Bauer Griffin LLC Eva Longoria in Los Angeles auf dem Weg zur Talkshow von Jimmy Kimmel

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Eva Longoria bei den Costume Designers Guild Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de