Model Elena Carrière (22) ist überall auf der Welt zu Hause – aber an einen Ort ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin nicht gebunden: "Ich habe kein Zuhause an sich, kein materielles Zuhause oder materielle Dinge, die mich irgendwo binden", plauderte sie im Interview mit Promiflash. Ja, richtig gehört! Aber wenn Elena trotzdem mal eine Auszeit braucht, weiß sie natürlich, wo es hingehen soll: "Man sagt ja immer, ‘Home is where the Heart is’ und ich musste echt die letzten zwei Jahre, seitdem ich in dieser Branche bin, echt merken, dass das wirklich stimmt." Bei ihrer Family fühlt sich das Model einfach pudelwohl!



