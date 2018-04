Es ist offiziell: Prinz Charles (69) wird als nächster Monarch den britischen Thron besteigen. Das machte seine Mutter, Queen Elizabeth II. (92), in ihrer alljährlichen Rede vor den Vertretern der Nationen des Commonwealth klar. Die Königin möchte ihr Zepter einmal an ihren bereits 69-jährigen Sohn weitergeben – und nicht, wie oft vermutet, an ihren Enkel Prinz William (35). Von dieser Entscheidung sind die Promiflash-Leser nicht begeistert: In einer Umfrage freuten sich von 7.411 Usern lediglich 33,4 Prozent (2.476 Teilnehmer) über Charles Thronfolge. 66,6 Prozent (4.935 Teilnehmer) hätten lieber William die Krönung gegönnt.



