Diese beiden Nachwuchsmodels werden wir so schnell wohl nicht vergessen! Zoe Saip und Victoria Pavlas (19) polarisierten bei Germany's next Topmodel bis zu ihrem Show-Aus ohne Frage am meisten. Seit der ersten Folge des Castingsformats standen die einstigen BFFs mit ihren Streitereien über Ex-Freunde, Lästerattacken auf Konkurrentinnen und Heulkrämpfen ständig im Fokus. Gerade so auffällige Kandidatinnen verschwanden in der Vergangenheit nicht so schnell aus den Medien. Aber wer von den beiden hat nach der Sendung das größte Potenzial, auch weiterhin erfolgreich im Rampenlicht zu stehen?

Der Gleichstand beweist: Beide Mädels sind auf dem besten Weg, jede für sich noch eine ganze Weile im Fokus der Presse stehen zu können! Zoe und Victoria haben wir bestimmt noch nicht zum letzten Mal über die TV-Mattscheibe flimmern sehen. Aber welches Girl hat eurer Meinung nach das größte Promipotenzial? Stimmt ab!

Fanbase

Was die Follower der beiden angeht, spielen Zoe und Victoria zahlenmäßig auf jeden Fall in einer Liga mit den großen Instagram-Stars. Zoe kann auf ihrem offiziellen Topmodel-Account stolze 136.000 Anhänger von sich überzeugen. Ihr privates Profil sammelte bereits 63.000 Fans an. Ob Victoria da mithalten kann? Zwischen den Abgängen der beiden Grazien lag nur eine Woche und dennoch hat auch Vici eine beachtliche Community hinter sich stehen. Ihre offizielle Seite zählt aktuell knapp 120.000 Netzfreunde. Auf ihrem privaten Account tummeln sich indes 93.000 Bewunderer. Was die Interaktion mit ihren Supportern angeht, sind sowohl Zoe als auch Vici gleich bemüht: Sie beantworten Kommentare und starten für ihre Fans auch schon mal einen Livestream. In puncto Fanbase herrscht also im Kampf ums größte Promipotenzial ein klares Unentschieden zwischen den einstigen Freundinnen.

Zoe 1 : 1 Victoria

Karriere

Auch nach GNTM muss natürlich die Karriere weiter angekurbelt werden, damit man nach wie vor im Gespräch bleibt. Und Zoe nutzt das deutlich besser als ihre Ex-Busenfreundin: Schon während der Ausstrahlung der Castingshow arbeitete die freche 18-Jährige mit einem großen Modelabel zusammen – veranstaltet sogar eine Rabattaktion für ihre Follower. Und auch aktuell konnte Zoe bereits zwei große Produktplatzierungen an Land ziehen. Was man ebenfalls ihrer Social-Media-Profile entnehmen kann: Zoe ergatterte nach den Dreharbeiten schon mehrfach Modeljobs. Victoria hält sich in Sachen Erfolg auf ihren Profilen etwas mehr zurück. Zwar präsentierte sie ihren Bewunderern stolz ihre neue Model-Agentur in Hamburg, doch was Engagements angeht, bewahrt Vici bisher noch Stillschweigen. Obwohl es für beide offensichtlich gut läuft, geht dieser Punkt an Zoe.

Zoe 2 : 2 Victoria

Auftreten

Trotz Rausschmiss bleiben die Wienerinnen vor allem auf Instagram mehr als präsent. Regelmäßig nehmen sowohl Zoe als auch Victoria ihre Fans in ihrem Alltag mit. Während sich auf Zoes Accounts mehr Sendungsfotos und andere Shooting-Pics befinden, unterhält Vici ihre Follower deutlich häufiger mit privaten Schnappschüssen von Zuhause oder Partys – am liebsten in Form von Spiegelselfies mit Sonnenbrille. Auch, was das für Nachwuchsprominente wichtige Tool Insta-Stories angeht, hat die Brünette die Nase vorn. Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Fans nicht mitbekommen, wo und mit wem die 19-Jährige unterwegs ist. Sie lässt ihre Anhänger einfach noch ein Stückchen näher an sich ran – beste Voraussetzung für ein aufstrebendes Netzsternchen. Dieser Punkt geht also klar an Victoria.

Zoe 1 : 2 Victoria

Instagram / victoria.topmodel.2018 Zoe Saip und Victoria Pavlas nach dem Umstyling bei GNTM

Anzeige

Instagram / zoe.topmodel.2018 Zoe Saip, GNTM-Kandidatin 2018

Anzeige

Instagram / victoria.pavlas Victoria Pavlas, GNTM-Kandidatin 2018

Anzeige

Instagram / victoria.topmodel.2018 GNTM-Kandidatinnen Victoria und Zoe

Instagram / victoria.pavlas Zoe Saip und Victoria Pavlas



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de