Alle Marvel-Helden auf einem roten Teppich – da geht es zu wie bei der Oscar--Verleihung! Ob Robert Downey Jr. (53), Chris Pratt (38) oder Chris Hemsworth (34), sie alle kamen am Montag zur Premiere von "Avengers: Infinity War" in Los Angeles. Das Klassentreffen der Darsteller allein war schon Spektakel genug, doch Scarlett Johansson (33) stellte mit ihrem Auftritt alle anderen in den Schatten. Erstmals zeigte sich die Schauspielerin mit ihrem Freund Colin Jost (35) gemeinsam auf dem Red Carpet.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de