So rührend erinnern sie an ihren Freund Avicii (✝28)! Der schwedische DJ verstarb am Freitag völlig überraschend im Alter von nur 28 Jahren. Mit seinem Tod reißt der Blondschopf ein tiefes Loch in die Herzen seiner Familie, Freunde und Fans. Und auch seine einstigen Musikerkollegen trauern um ihn. Jetzt gedenken sie dem Ausnahmetalent auf besondere Weise: Sänger Nick Jonas (25), Spitzenproduzent David Guetta (50) und Elektro-House-Star Kygo (26) performen ihren jeweiligen Avicii-Lieblingshit!



