Mit 28 Jahren endete das Leben von Star-DJ Avicii (✝28) am Freitagnachmittag viel zu früh. Den Tod des erfolgreichen Schweden gab die Pressesprecherin am Abend bekannt: "Mit tiefem Schmerz teilen wir den Verlust von Tim Bergling, auch bekannt als Avicii, mit. Er wurde an diesem Freitagnachmittag, 20. April, in Maskat, Oman, tot aufgefunden. Seine Familie ist am Boden zerstört und wir bitten alle, in dieser schwierigen Zeit ihr Bedürfnis nach Privatsphäre zu respektieren. Es werden keine weiteren Aussagen gemacht."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de