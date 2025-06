Kygo legt bei Jeff Bezos' Luxus-Hochzeit in Venedig auf

Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) haben sich für ihre Hochzeitswoche in der malerischen Lagunenstadt Venedig etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Statt einer klassischen Live-Band tritt der norwegische DJ Kygo (33) bei einem der zahlreichen Events auf. Dies berichten Insider, die dem Paar und dem Künstler nahestehen, gegenüber TMZ. Bereits in dieser Woche ist Kygo in die berühmte Lagunenstadt gereist, um bei einem der zahlreichen Events, die rund um die Hochzeit stattfinden, aufzulegen. Der Musiker soll ein enger Freund des Paares sein und habe es sich nicht nehmen lassen, Teil der exklusiven Feierlichkeiten zu sein.

Kygo, bekannt für Hits wie "It Ain't Me" mit Selena Gomez (32), hat nicht nur seine Chart-Hits im Gepäck: Seine beiden Musikkollegen Parson James und Justin Jesso wurden bereits bei ihrer Ankunft in Venedig gesichtet. Ihre gemeinsamen Songs "Stole the Show" und "Stargazing" dürften mithilfe der Sänger bei der Feier sicherlich ein echtes Highlight werden. Ob Kygo für seinen Auftritt eine Gage erhält oder allein die Einladung zur "Hochzeit des Jahrhunderts" als Auszeichnung ausreicht, bleibt unklar – fest steht jedoch, dass der DJ die italienische Stadt zum Beben bringen wird.

Doch nicht nur musikalisch wird die Hochzeit von Jeff und Lauren ein Spektakel: Die Gästeliste liest sich wie das Who-is-Who der Promiwelt. Größen wie Oprah Winfrey (71), Tom Brady (47), Orlando Bloom (48) sowie die Kardashians sind unter den geladenen Gästen. Auch Leonardo DiCaprio (50) und Ivanka Trump (43) sollen bereits in der italienischen Stadt sein, um die Hochzeit des Amazon-Chefs zu feiern. Laut Brides.com sollen die Gastgeber beeindruckende 50.000 Dollar (rund 43.000 Euro) pro Gast investieren, um ihren Freunden und Familien ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Anzeige Anzeige

Collage: Matt Winkelmeyer / Getty Images, Getty Images Collage: Kygo, Lauren Sánchez und Jeff Bezos

Anzeige Anzeige

Getty Images Kygo, DJ

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, April 2025