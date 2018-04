Kein böses Blut bei Let's Dance! Der Publikumsliebling Jimi Blue Ochsenknecht (26) muss die Show völlig unerwartet verlassen, weil er sich den Mittelfußknochen gebrochen hat. Für ihn darf nun jedoch Barbara Meier (31) nachrücken, die in der vergangenen Folge vom Publikum herausgewählt wurde. Nun äußerte sich der Verletzte zu seiner spontanen Nachfolge: Er gönnt der Germany's next Topmodel-Siegerin von 2007 ihre zweite Chance!

"Jetzt ist Barbara dabei, sie war ja auch traurig, dass sie rausgeflogen ist", erinnerte sich der 26-Jährige jetzt im Interview mit RTL Exclusiv an die tränenreichen Szenen am vergangenen Freitag. Und tatsächlich war die TV-Beauty nach der Entscheidung untröstlich – denn die Profi-Jury war eigentlich begeistert von ihrer Performance mit Sergiu Luca (35) an ihrer Seite. Nun freue sich der sympathische Schauspieler aber für seine ehemalige Konkurrentin, die nun noch einmal zeigen kann, wie gut sie wirklich tanzen kann: "Vielleicht kommt sie ja ins Finale, da freue ich mich sehr für sie!"

Und auch die Nachrückerin selbst verhielt sich äußerst kollegial: Bevor sie sich in ihrem Statement über ihre Rückkehr freute, sprach sie dem Ausgeschiedenen zunächst ihr Mitleid aus: "Ich fand seine Tänze, vor allem den Paso und den Tango, so toll, ich war ein Riesenfan von ihm!", äußerte der Rotschopf in seiner Instagram-Story. Dieser Meinung waren auch sowohl Jury als auch Publikum. Große Fußstapfen also, in die die Laufsteg-Schönheit in der nächsten "Let's Dance"-Folge treten muss.

Andreas Rentz/Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Sänger

Andreas Rentz/Getty Images Sergiu Luca und Barbara Meier bei "Let's Dance"

Andreas Rentz/Getty Images Barbara Meier und Sergiu Luca in der 2. Folge von "Let's Dance"

