Diesen Rückschlag muss er erst einmal verdauen! In den vergangenen Wochen mauserte sich Jimi Blue Ochsenknecht (26) bei Let's Dance nach und nach zu einem der Favoriten der Sendung. Besonders mit seinem kraftvollen Paso Doble tanzte sich der mittlere Ochsenknecht-Spross in die Herzen der Zuschauer. Doch nun die große Enttäuschung: Wegen eines Ermüdungsbruchs wird der Schauspieler in den kommenden Folgen nicht mehr mit dabei sein. Im Netz äußerte er sich jetzt zum ersten Mal selbst zu seinem unglücklichen Show-Aus!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 26-Jährige einen Schnappschuss, auf dem er eine traurige Schnute zieht. Mit einem orthopädischen Schuh, Krücken und tief nach unten gezogenen Mundwinkeln schaut Jimi in die Linse und schreibt dazu: "Schlechte Nachrichten. Vor der Show letzte Woche habe ich mir meinen Fuß gebrochen! Ich bin untröstlich, dass die Reise für mich bei 'Let's Dance' vorbei ist!" Er hätte niemals erwartet, dass ihm seine Teilnahme so viel Freude bereiten würde – was er letztendlich vor allem seiner Tanzpartnerin Renata Lusin (30) zu verdanken habe: "Ich bin so dankbar, sie und Valentin kennengelernt zu haben. Sie hat mir mit so viel Spaß und Ehrgeiz tanzen beigebracht. Für sie tut es mir natürlich unendlich leid!"

Am Ende seiner Nachricht bedankt sich Jimi auch bei seinen Unterstützern: "Ich drücke allen weiteren Kandidaten die Daumen und freue mich, euch Freitag als Zuschauer zu unterstützen." Seid ihr enttäuscht von Jimis überraschendem Show-Aus? Stimmt unten ab.

Andreas Rentz/Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Sänger

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Renata Lusin

Florian Ebener/Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Renata Lusin bei "Let's Dance"

