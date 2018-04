Sie erlitt diese Woche einen schweren Verlust: Der Vater des Reality-Stars Lala Kent ist gestorben! Die hübsche Blondine ist Star der US-Fernsehshow "Vanderpump Rules" und machte vor Kurzem wegen eines Streits mit Hollywood-Star Jennifer Lawrence (27) auf sich aufmerksam. Doch dieser Zwist spielt für das TV-Sternchen derzeit keine Rolle mehr. Denn der Tod ihres Vaters hat Lala in eine tiefe Trauer gestürzt.

Via Social Media machte die Fernseh-Darstellerin ihren Schmerz über den Verlust öffentlich, gleichzeitig gedachte sie mit einem Snapchat-Post ihrem Vater. So veröffentlichte die Beauty einen Clip, der sie und ihren Dad im Auto dabei zeigt, wie sie zusammen Faxen machen. Zu dem kurzen Video schrieb Lala ein paar rührende Zeilen: "Ruhe in Frieden, geliebter Paps. Die Welt scheint sich viel langsamer zu drehen." Sie habe sich noch nie so verloren und traurig gefühlt, fügte das TV-Sternchen hinzu. "Meine Welt ist zusammengebrochen", ließ sie die User im Netz wissen.

Bereits in früheren Interviews machte Lala deutlich, wie wichtig ihr die Familie ist. So schwärmte sie im Musikmagazin Heavy von der Ehe ihrer Eltern und sagte: "Ich nehme Heiraten sehr ernst. Meine Eltern sind seit 35 Jahren verheiratet und zusammen durch dick und dünn gegangen." Die Ehe sei für sie heilig, doch ewige Liebe habe sie noch niemandem geschworen.

Valerie Macon/AFP; Rich Fury /Getty Images Jennifer Lawrence und Lala Kent

Anzeige

Frazer Harrison / Staff / Getty Images Lala Kent in Los Angeles 2017

Anzeige

Jamie McCarthy/ Getty Images Lala Kent, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de