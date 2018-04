Böse Überraschung für alle Fans von Jimi Blue Ochsenknecht (26)! Am Dienstag gab der beliebte Sänger vollkommen unerwartet bekannt: Für ihn ist wegen einer Fußverletzung leider Schluss mit Let's Dance. Damit verlässt ausgerechnet der absolute Publikumsliebling die Show – und die vergangene Woche ausgeschiedene Barbara Meier (31) bekommt eine zweite Chance. Die Promiflash-Leser sind sich allerdings nicht einig, was sie davon halten sollen.

In einer Umfrage mit 5.751 Stimmen (Stand 25. April, 9:15 Uhr) freuten 58,2 Prozent sich mit der einstigen Germany's next Topmodel-Gewinnerin und fiebern ihrem "Let's Dance"-Comeback am kommenden Freitag gespannt entgegen. 41,8 Prozent der Promiflash-User waren aber anderer Meinung: Barbara sei nicht ohne Grund rausgeflogen – und hätte wegen des verletzungsbedingten Ausscheidens eines anderen Kandidaten nicht wieder nachrücken dürfen!

Ein recht ausgewogenes Ergebnis – doch ist die etwas kleinere "Hälfte" nicht vielleicht etwas zu streng mit Barbara? Schließlich kam ihr Aus nach einem gelungenen Cha-Cha-Cha und einer grandiosen Wertung von 25 Punkten in Folge fünf von "Let's Dance" mindestens genauso überraschend, wie nun Jimis Exit. Ob Barbara tatsächlich eher zu den unbeliebteren Teilnehmern gehört oder ihre Fans vergangenen Freitag einfach nur verbummelt haben, für sie anzurufen, wird sich jetzt ja in Kürze zeigen.

Clemens Bilan/Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht bei "Mensch Gottschalk – Das bewegt Deutschland" in Berlin 2016

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Sergiu Luca und Barbara Meier bei "Let's Dance"

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Barbara Meier und Sergiu Luca bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de