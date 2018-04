Es ist DIE Let's Dance-Enttäuschung! In den vergangenen Wochen tanzte sich Jimi Blue Ochsenknecht (26) mit jeder Nummer in die Herzen der Fans. Jetzt aber der riesige Schock: Weil er sich noch vor der fünften Show den Mittelfuß brach, kann der Sohn von Uwe Ochsenknecht (62) nicht weiter mit Renata Lusin (30) über das Tanzparkett fegen! Ganz enttäuscht äußert Jimi seine Trauer auf Instagram:"Ich bin untröstlich, dass die Reise für mich vorbei ist!" Besonders ärgerlich: Die Chancen des Hotties auf den Sieg standen gut – nun darf Nachrückerin Barbara Meier (31) in große Fußstapfen treten!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de