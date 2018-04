Janina El Arguioui (30) ist eine der verbliebenen sechs Kandidatinnen der 15. Staffel von DSDS. Folge für Folge begeistert die Frau mit der Power-Stimme Jury und Publikum gleichermaßen. Ihr Freund Christian unterstützt die Kaarsterin auf ihrem Weg an die Spitze und für ihn plant Janina auch ein besonderes Geschenk: Wenn sie die Show gewinnt, will sie sich ein Tattoo für ihn stechen lassen!

Sollte die 30-Jährige der neue Superstar werden, wird der 5. Mai und ein kleiner Löwe fortan ihr Handgelenk zieren. Promiflash entlockte Janina, weshalb sie sich abgesehen vom Finaldatum dieses tierische Motiv ausgesucht hat. Zum einen erinnere sie die Wildkatze an den Auslands-Recall in Südafrika – eines ihrer Wunschreiseziele in der Vergangenheit. "Zum anderen steht er für meine erste Hauptrolle in einem Kindermusical von 'König der Löwen' als Rafiki", erzählte das Gesangstalent weiter.

Doch es gibt noch einen Grund für den Löwen – und der geht glatt als Liebeserklärung durch: "Ich nenne meinen Freund auch immer Löwe, weil er mich quasi beschützt, wie ein kleiner dicker Löwe." Was ihr Schatz Christian von dieser Geste hält, ist nicht bekannt. Die Zuschauer haben es aber in der Hand, ob Janina ihr Vorhaben in die Tat umsetzen wird. In den Liveshows entscheiden nicht mehr die Juroren über den Erfolg der Teilnehmer, sondern nur noch die Anrufer.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Janina El Arguioui beim Auslands-Recall von DSDS in Südafrika

Florian Ebener/Getty Images Janina El Arguioui, DSDS-Kandidatin 2018

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui (r.) und ihr Freund Christian

