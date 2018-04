Sind sie die richtige Wahl für den Jury-Job? Seit heute ist das neue Juroren-Team von Curvy Supermodel bekannt. Neben Angelina Kirsch (29) und Jana Ina Zarrella (41), die bereits in der vergangenen Staffel die Kurven-Königin wählten, gibt es zwei neue Männer, die die Power-Ladys unterstützen: Tanzprofi Oliver Tienken und Ex-Bachelor Jan Kralitschka (41). Sie ersetzen Peyman Amin (47) und Carlo Castro. Das bedeutet: zwei neue Kollegen für Jana Ina. Gegenüber Promiflash verriet die Moderatorin, was sie von den beiden Männern hält!

"Jan kenne ich schon sehr lange. Wir haben lustigerweise auch schon Modeljobs zusammen gemacht", offenbarte die 41-Jährige im Interview. Oliver kenne sie nicht von früher, aber sie habe ihn nun bei den Pressefototerminen und beim Trailerdreh kennengelernt. Und wie lautet ihr Urteil? "Er ist echt ein ganz, ganz offener und netter Mensch. Wir vier haben uns auf Anhieb verstanden und viel Spaß gehabt. Es wird auf jeden Fall, da bin ich mir sicher, eine tolle Zusammenarbeit", erzählte sie beim Pressetag in Köln. Das Wichtigste sei aber, dass sie alle Ahnung von dem Job hätten und die Mädels in guten Händen seien.

Im Gespräch verriet die gebürtige Brasilianerin noch ein Detail zur neuen Staffel: Peyman Amin wird zwar nicht mehr in der Jury sitzen, aber er bleibt der Show als Agent erhalten. Außerdem wird die Siegerin der Castingshow von seiner Agentur unter Vertrag genommen.

"Curvy Supermodel – Echt. Schön. Kurvig.", ab Sommer 2018 bei RTL II.

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, "Curvy Model"-Jurorin

Anzeige

Starpress/WENN.com Jan Kralitschka, Fotomodell

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, Peyman Amin und Angelina Kirsch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de