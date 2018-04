Da haben wohl zwei noch ein Hühnchen miteinander zu rupfen! 2015 wird Vanessa Fuchs (22) zu Germany's next Topmodel gekürt – seitdem herrscht allerdings absolute Funkstille zwischen ihr und der Modelmama, wie die 22-Jährige jetzt im Promiflash-Interview verriet: "Eine Heidi Klum (44) hat man nach dem Finale nie wieder gesehen. [...] Obwohl sie damals halt gesagt hat: 'Ja, wir unterstützen euch weiter' oder 'Ich helfe euch, wenn mal was ist'. Das waren halt alles so Sprüche, wo ich mir dachte 'Wow, wie toll', die dann aber nicht in Erfüllung gegangen sind."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de