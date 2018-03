Am 25. Mai krönte Heidi Klum (44) die 18-jährige Céline Bethman zu Germany's next Topmodel. Doch steht das Supermodel jetzt auch noch an ihrer Seite? Im Promiflash-Interview hat Céline verraten: "Heidi ist sehr beschäftigt, da werde ich sie nicht wegen eines Jobs mal anrufen können." Bei GNTM-Juror Thomas Hayo sieht das allerdings ganz anders aus. Er frage immer noch regelmäßig, wie es Céline denn so ginge.



