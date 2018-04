Seit 2015 sind Model Irina Shayk (32) und Schauspieler Bradley Cooper (43) ein Paar. Die Liebe des Couples krönte im vergangenen Jahr nicht nur die Geburt von Töchterchen Lea de Seine, sondern auch Bradleys Hochzeitsantrag: Kurz nachdem er von Irinas Schwangerschaft erfahren hatte, war der Hangover-Darsteller vor seiner Liebsten auf die Knie gefallen. Vor den Traualtar haben es die beiden zwar noch nicht geschafft – ein paar Gedanken scheint sich das Traumpaar allerdings schon zu ihrem großen Tag gemacht zu haben. Jetzt plauderte Irina voller Vorfreude über ihren Traum in Weiß!

Ist sie etwa bereits auf der Jagd nach dem perfekten Kleid? Erst vor wenigen Tagen saß die gebürtige Russin bei der Pronovias-Modenschau in Barcelona in der ersten Reihe. Ob sie bei dem Label, das hauptsächlich Brautkleider vertreibt, vielleicht auch schon ihr persönliches Traumkleid erspähen konnte? Konkrete Vorstellungen scheint die Braut in spe zwar noch nicht zu haben, im Interview mit Gala verriet sie allerdings bereits, wonach sie Ausschau hält: "Ich habe noch nicht von meinem Kleid geträumt und weiß noch nicht, was ich tragen werde, aber auf jeden Fall etwas elegantes, klassisches und modernes."

Der Hochzeitstermin steht bisher allerdings auch noch nicht fest. Ob sich die zwei mit dem nächsten Schritt vielleicht nicht ganz so sicher sind? Insider hatten vor einiger Zeit jedenfalls durchblicken lassen, dass Irina mit Bradley vor ihrer Schwangerschaft eine ziemlich turbulente Beziehung geführt haben soll. Irinas Besuch auf der Brautmodenschau könnte nun aber wieder Hoffnung auf ein Happy End machen!

MPH / Splash News Irina Shayk bei einer Pronovias-Modenschau in Barcelona

GLYN KIRK / Freier Fotograf / Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk bei Wimbledon 2016

Brett D. Cove / Splash News Irina Shayk bei den Fashion Awards 2017

