Ist ihre Beziehung gerade on oder doch off? Seit 2016 sind Sängerin Katy Perry (33) und Schauspieler Orlando Bloom (41) immer mal wieder ein Paar. Nach der Trennung im Januar 2017 sollen die beiden jetzt ihrer Liebe wieder eine Chance gegeben haben. Ob ein mit Orlies Gesicht verzierter Onesie oder ein gemeinsamer Trip nach Tschechien: Die Hinweise auf ein Liebes-Comeback verdichten sich. Offiziell bestätigt ist eine Reunion bisher nicht. Doch: Hat sich Katy in einem Interview verplappert?

Gemeinsam mit ihren Jurykollegen aus der US-Castingshow American Idol stellte sich die 33-Jährige nun den Fragen der Entertainment Online-Reporterin Lauren Zima. Diese wollte wissen, ob Katy und die anderen Jury-Mitglieder Lionel Richie (68) und Luke Bryan (41) jemals einen Kandidaten aus der Show daten würden. Für den Musiker Luke war klar, dass die "I Kissed A Girl"-Interpretin dies in Betracht ziehen würde. Doch Katy grätschte dazwischen: "Nein, es tut mir leid. Ich bin vergeben und ich kann für mich selbst sprechen. Ich bin sehr glücklich."

Doch mit wem könnte Katy zusammen sein? Ist es wirklich Orlando? Vor Kurzem hatte sie in ihrer Instagram-Story ein Foto des 41-Jährigen gepostet, auf dem dieser einen Besen in der Hand hält. Dazu hatte die Entertainerin den Schriftzug "Orlando Broom" (zu deutsch: Besen) geschrieben. Im Gespräch mit der Journalistin Lauren verneinte sie es, "Mrs. Broom" zu sein – danach zwinkerte sie allerdings verschwörerisch in die Kamera.

Getty Images / Dave M. Benett / VF17 Katy Perry und Orlando Bloom

Allen Berezovsky/Getty Images Luke Bryan, Katy Perry und Lionel Richie, "American Idol"-Jury

Instagram / katyperry Katy Perry, Sängerin

