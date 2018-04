Hat er jetzt wirklich die Position an der Spitze der Vereinigten Staaten im Visier? Schon vor mehreren Jahren waren erste Spekulationen aufgekommen, Kanye West (40) wolle der neue Präsident der USA werden. Die Gerüchteküche wird nun ein weiteres Mal heiß angefeuert – und zwar von Kim Kardashians (37) Liebsten selbst: Auf Social Media veröffentlichte der Rapper ein sehr verdächtiges Bild, dass seine Kandidatur vermuten lässt!

Da war ein Fan wohl schneller als der Musiker: Wie eine Bildschirmaufnahme einer Nutzerin des Netzwerks Twitter jetzt zeigt, postete der "Stronger"-Interpret vor wenigen Tagen ein deutliches Foto inklusive Bildunterschrift. Mehrere Plakate zeigen das Gesicht des 40-Jährigen mit der Beschriftung "Amerika soll großartig bleiben – Kanye 2024!" Mit diesem Spruch verweist der vermeintliche Kandidat auf den bekannten Satz des derzeitigen Staatsoberhaupts: "Machen wir Amerika wieder großartig!", lautete Donald Trumps (71) Ansage im letzten Wahlkampf. Aber handelt es sich bei dem Tweet wirklich um mögliche Ankündigungen des dreifachen Papas – oder erlaubte er sich nur einen Scherz mit seinen Followern? Letzteres dürfte wohl eher der Fall sein: Schließlich ist das Bild von Kanyes Account bereits gelöscht.

Ob sich die politischen Vermutungen doch noch bestätigen werden? Nach den ersten Gerüchten hatte Kanye seine Ansichten über eine mögliche Amtsübernahme gegenüber Radio 1 klar ausgedrückt: "Wenn es etwas gibt, das ich in meiner Lebenszeit anstellen kann, um eine Veränderung in der Welt zu erwirken, dann werde ich das tun!" Was denkt ihr: Wird Kanye wirklich als Präsident kandidieren? Stimmt unten ab.

All Access / SPW / Splash News Kanye West und Kim Kardashian

Timothy A. Clary / Getty Images Kanye West und Donald Trump bei einem Event im Trump Tower in New York

JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images Kanye West bei den MTV Video Music Awards

