Aufbauende Worte an Vanessa Mai (25). Erst vor wenigen Tagen hatte das Schlagersternchen bei einer Bühnenprobe einen schweren Unfall. Die Sängerin musste zwischenzeitlich sogar künstlich beatmet werden. Das hat natürlich nicht nur die Fans der Musikerin in Schrecken versetzt, auch viele Kollegen machen sich Sorgen. Darunter ist auch Maite Kelly (38): Sie richtet einen rührenden Appell an Vanessa – und warnt gleichzeitig vor den Gefahren auf der Bühne.

"Lass dir Zeit für deinen Körper und deine Seele! Das steht dir zu", rät die zweifache Mutter ihrer Kollegin via Facebook. "Die Bühne wartet auf dich – und deine Fans laufen nicht weg. Ganz im Gegenteil, sie halten fest zu dir", ist die 38-Jährige sich sicher. Dass der Beruf des Musikers viele Gefahren birgt, weiß der ehemalige Kelly Family-Star aus eigener Erfahrung. Bei einem Auftritt wäre sie einmal beinahe von einer zwei Tonnen schweren Wand erschlagen worden. "Die Musicalbühne, jede große Bühne, gehört zu den zehn gefährlichsten Arbeitsplätzen im Ranking von Verletzungsrisiken. Während alle Apparate laufen, damit die Show über die Bühne geht, funktioniert es nur, wenn alle mit voller Konzentration dabei sind", warnt sie.

Vanessa geht es mittlerweile wieder besser. Im Bild-Interview betonte sie, wie viel Glück im Unglück sie bei diesem schweren Unfall gehabt habe: "Ich bin nach der Diagnose meiner Ärzte sehr glücklich, diesmal noch mit einem – wie man sagt: 'blauen Auge' – davongekommen zu sein."

Franziska Krug-Pool/Getty Images Maite Kelly bei der "Ein Herz Für Kinder"-Gala

Mohssen Assanimoghaddam/Getty Images Vanessa Mai bei "Das Internationale Schlagerfest"

Cinamon Red / WENN.com Maite Kelly bei der "Schlagerchampions"-Show

