Gerade erst konnte die ausgeschiedene Let's Dance-Kandidatin Barbara Meier (31) ihre Füße hochlegen, da ist ihr Entspannungsurlaub auch schon wieder vorbei: Wegen Jimi Blue Ochsenknechts (26) gebrochenem Fuß rückt der Rotschopf nach. "Ich frage mich immer noch ein bisschen, wie ich jetzt in dieser kurzen Zeit mir so viele Schritte merken soll. [...] Aber ich werde das irgendwie hinkriegen", fiebert die Ex-Germany's next Topmodel-Siegerin von 2007 ihrem Comeback entgegen.



