Dominic (26) und Sarah Harrison (26) reisten jetzt gemeinsam mit Töchterchen Mia Rose in die Dominikanische Republik – doch wie hat die Maus den zehnstündigen Flug überstanden? Während sie Start und Landung fast komplett verpennte, wollte sie in der Luft natürlich unterhalten werden und hielt ihre Eltern gehörig auf Trab. Im Hotel angekommen, zog Mama Sarah dann in ihrem YouTube-Video eine positive Bilanz – ihre Tochter hat sich super geschlagen: "Wirklich, also ich hab mir den Flug anstrengender vorgestellt. Mia hat echt ganz viel geschlafen, war sehr brav. Wir mussten sie natürlich beschäftigen, aber das ist auch völlig normal. "



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de