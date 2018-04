Sie ist so schön schwanger! Cher Lloyds (24) größter Wunsch geht bald in Erfüllung: Die ehemalige X Factor-Teilnehmerin bekommt mit der Liebe ihres Lebens Craig Monk bald ihr erstes Kind! Erst Ende Januar machte die Sängerin die Baby-News in einem Social-Media-Post öffentlich und hatte da bereits einen stattlichen Bauch! Nun gibt die Brünette ein weiteres Update – und ihr süßer Bump ist schon richtig riesig geworden!

Trotz ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft macht Cher noch lange keine Pause: Sie nimmt auch weiterhin fleißig Lieder im Tonstudio auf, wie sie auf Instagram zeigt. Doch die 24-Jährige steht dabei nie alleine am Mikro – ihre XXL-Kugel trägt die werdende Mama dabei immer stolz vor sich her. Und bei dem Anblick ihrer Murmel wird die Künstlerin wohl auch nicht mehr lange auf die Geburt ihres kleinen Schatzes warten müssen!

Chers und Craigs Nachwuchs soll die Liebe der beiden vervollständigen. Bereits 2013 gaben sie sich das Jawort in einer geheimen Zeremonie – und wollen seitdem Eltern werden. Für diesen Wunsch legten die Turteltauben sogar ihre Hochzeitsreise auf Eis. Denn: Cher will ihren Honeymoon erst zusammen mit dem gemeinsamen Knirps begehen, ganz nach dem Vorbild ihrer Eltern.

Instagram / cherlloyd Cher Lloyd, Musikerin

Instagram / craigmonkk Cher Lloyd und Craig Monk

Instagram / cherlloyd Craig Monk und Cher Lloyd

