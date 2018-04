Chartstürmerin Pink (38) und ihr Ehemann Carey Hart (42) haben zwei gemeinsame Kinder: ihre siebenjährige Tochter Willow (6) Sage und den kleinen Sohnemann Jameson (1). Zusammen mit ihren zwei Engeln hatte die Sängerin vor wenigen Wochen ein Shooting für ein Magazin-Cover. Auch wenn ihre Maus Willow sich wahrscheinlich bereitwillig als Model zur Verfügung gestellt hat, scheint nun jedoch auch an einen Lohn zu denken: Denn so reagierte der Sprössling jetzt auf das Bild ihrer Familie auf dem Titelblatt.

Auf Instagram veröffentlichte die 38-Jährige ein Foto, auf dem ihre Tochter das Magazin mit dem Familienfoto präsentiert. Als diese sich selbst auf dem Cover gesehen habe, sei es zu einem lustigen Gespräch gekommen, an dem Pink ihre Follower in der Bildunterschrift ihres Posts teilhaben ließ: "Wie fühlt es sich an Willow, der schönste Mensch der Welt zu sein?" – "Ehm, heißt das, dass ich diese Woche ein extra Dessert bekomme?" Ihre Community konnte Willows hoffnungsvolle Frage nach einer Belohnung gut nachvollziehen: "Kluges Mädchen" oder "Ich meine, sie hat recht. Es wäre nur fair, wenn sie eins bekommt", lauteten nur zwei der belustigten Kommentare ihrer Netzgemeinschaft.

"Wie ich ich willenstarke Kinder großziehe" lautet die Überschrift des Titelbilds – denn darüber spricht die Zweifachmama im Interview mit dem People Magazine: "Ich erkläre Willow ständig, dass ich Regeln nur aufstelle, damit sie sie dann brechen kann", verriet sie. Pink möchte ihre Racker nämlich so erziehen, dass sie sich trauen, ihre Grenzen nach Lust und Laune ausprobieren.

Instagram / pink Willow Sage Hart, die kleine Tochter von Pink

Instagram / pink Die beiden Kinder von Pink

People Pink mit ihren Kindern Willow und Jameson

