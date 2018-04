Großer Showbiz-Einstand oder riesiger Reinfall? Für zwei Germany's next Topmodel-Girls wurde bereits im Februar ein Traum wahr: Toni (18) und Klaudia Giez (21) durften Modelmama Heidi Klum (44) zur hochkarätigen amfAR-Gala nach New York begleiten. Am Donnerstag konnten die Fans dann endlich im TV mitverfolgen, wie sich die Nachwuchsmodels auf dem Megaevent schlugen. Supernervös fieberten die Girls dem Auftritt entgegen und trafen später auch noch auf die Hollywood-Elite – konnte das gut gehen?

Ganz klar: Ja! Nach einer kurzen Red-Carpet-Einweisung durch die erfahrene Heidi stellten sich Toni und Klaudia neben die 44-Jährige, als hätten sie nie zuvor etwas anderes getan. "Ich habe nichts gesehen und war erst einmal überfordert, habe aber einfach gelacht und so getan, als wäre alles cool", erinnerte sich Klaudia an den aufregenden Moment, in dem auch Toni ein Zittern gelungen vor der Fotografenmeute überspielte.

Dafür gab es kurze Zeit später sogar noch ein Lob von einem Hollywoodstar höchstpersönlich! Schauspieler Adrien Brody (45) begrüßte die schönen Neulinge mit lobenden Worten. "Ihr habt es stilsicher geschafft, hier reinzukommen. Ich musste im Regen stehen! Ihr habt es mit eurer Schönheit geschafft, direkt an allen vorbeizugehen", sagte der "Peaky Blinders"-Darsteller zu dem Mädelsduo. Nicht die einzige Starbegegnung, die die Casting-Beautys an diesem Gala-Abend erlebten: Toni knipste Selfies mit Hailey Baldwin (21) und Queen Latifah (48) und erzählte freudestrahlend, mindestens zehn ihrer Idole getroffen zu haben. Ein rundum gelungener Abend – wie fandet ihr den Auftritt? Stimmt ab!

Theo Wargo / Getty Images Toni Loba, Heidi Klum und Klaudia Giez bei der amfAR-Gala

Anzeige

Jen Lowery / Splash News Adrien Brody bei einem Oscar-Event in Los Angeles

Anzeige

Ouzounova/Splash News Toni Loba, Heidi Klum und Klaudia Giez bei der amfAR-Gala 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de