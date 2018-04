Am Montag erblickte der zweite Sohn von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) das Licht der Welt und noch immer hat der kleine Stammhalter offiziell keinen Namen! Nicht nur die Briten warten gespannt auf die Enthüllung, auch der Rest der Welt kann es kaum erwarten. Ob sich William und Kate wohl an Uroma Queen Elizabeth II. (92) orientieren werden? Sie ließ sich einen ganzen Monat Zeit, um den Namen von Charles (69) zu verkünden!

Die Namen von Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) verrieten sie immerhin bereits zwei Tage nach der Geburt. Heute ist der Neuzugang aber schon drei Tage auf der Welt. Das lässt also hoffen, dass es nicht mehr lange dauern kann. Zunächst werden Kate und William allerdings die gesamte royale Familie informieren, bevor die Öffentlichkeit von dem Namen erfährt.

Bei den englischen Buchmachern gibt es drei Favoriten: Alexander, Arthur und James. Der letzte Name hat dabei ganz klar die Nase vorn. Allerdings hat Arthur eine historische Relevanz und ist sowohl der Zweitname von Papa William als auch der dritte Vorname von Charles. Was denkt ihr? Welcher Name ist am wahrscheinlichsten?

John Stillwell – WPA Pool / Getty Images Herzogin Kate mit ihrem Sohn

Anzeige

Gareth Cattermole / Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und ihr Baby vor dem St. Mary's Hospital

Anzeige

Chris Jackson/Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihrem dritten Baby

Anzeige

Welcher Name wird es wohl werden? Arthur Alexander James Ein ganz anderer Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de