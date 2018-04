Model und Autorin Chrissy Teigen (32) und ihr Ehemann John Legend (39) erwarten aktuell ihr zweites Kind. Dem Babybauch der Moderatorin kann man quasi beim Wachsen zuschauen: Denn schon in den letzten Monaten zeigte das Paar immer wieder, wie man gelungene Schwangerauftritte auf den roten Teppichen hinlegt. Jetzt überstrahlten die Turteltauben erneut alle auf der "City Harvest Gala" in New York!

Chrissys Babyglow kennt keine Grenzen! Auf dem Event am Dienstagabend zog die baldige Zweifach-Mama nicht nur alle Blicke wegen ihres superschicken rosafarbenen Flatter-Designerkleides auf sich. Denn nicht nur der Pastellton brachte ihren Teint zum Strahlen – auch die Schwangerschaft steht der Beauty einfach ausgezeichnet! Mit etwas Nachhilfe vom Liebsten wurde ihr schönstes Accessoire auch ordentlich in Szene gesetzt: Immer wieder tätschelte der Sänger den Babybauch seiner schönen Herzdame.

Neben den frohen Babyerwartungen gab es für Chrissy an diesem Abend auch noch mehr Gründe für das breite Lächeln im Gesicht: Sie wurde für ihren Einsatz für hungernde Familien in New York mit dem "Heart of the City Award" ausgezeichnet.

Gachie / Splash News Chrissy Teigen und ihre Tochter Luna vertreiben sich ihre Zeit in New York

Splash News Chrissy Teigen bei der "City Harvest Gala" 2018

Splash News Chrissy Teigen und John Legend auf der "City Harvest Gala" 2018

