Shirin David (23) geizt nicht mit ihren Reizen! Auf YouTube und Instagram zeigt sich der Social-Media-Star gerne sexy und leicht bekleidet. Dafür kassiert sie allerdings immer wieder fiese Hater-Kommentare. Im Promiflash-Interview erklärt die Beauty, weshalb sie ihre weiblichen Kurven so gern in Szene setzt: "Weil ich eine Frau bin und als Frau dürfen es alle gerne feiern, wir dürfen es alle gerne zelebrieren und wir dürfen alle gerne zeigen, was wir haben, egal welcher Körper, egal welche Form. Ich finde es schön, eine Frau zu sein."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de