Dagi Bees (23) Bald-Ehemann Eugen Kazakov lässt es vor der Hochzeit mit ihr noch einmal richtig krachen – mit seinen Jungs in Las Vegas! Ganz standesgemäß geht es mit einer Limousine in die Klubs und Kasinos. Klar, dass die anschließende Party feuchtfröhlich und ausgelassen sein muss, denn: "Ey, Junggesellenabschied, das macht man nur einmal im Leben, weil man nur einmal im Leben heiratet", stellt der Creative Director in seiner Instagram-Story klar. Noch in diesem Jahr will das Paar vor den Traualtar treten – was die Braut wohl mit ihren Mädels für den Junggesellinnenabschied geplant hat?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de