Bei Social Media ist das Liebes-Aus scheinbar noch nicht angekommen! Erst am Donnerstag schockierten Daniel Völz (33) und Kristina Yantsen (25) die Bachelor-Fans: Nach nur wenigen Monaten geht das einstige Rosenpaar getrennte Wege. Obwohl es bereits Vermutungen gab, die beiden seien schon längere Zeit nicht mehr zusammen, scheinen sich die TV-Kuschler nicht endgültig von den Erinnerungen an ihre Liebe verabschieden zu wollen. Denn auf Instagram sind noch immer süße Pics der beiden zu finden!

Schaut man sich Kristinas Account in dem Foto- und Videonetzwerk genauer an, ist ihr Ex sogar noch auf mehreren Fotos zu entdecken. Sieben Schnappschüsse zeigen die ehemaligen Turteltauben überglücklich strahlend während ihrer Beziehung. Auch in der Timeline des Immobilienmaklers taucht die gebürtige Kasachin auf: Drei Aufnahmen dokumentieren die einstige Liebe zu der Tänzerin.

Die Bilder verdeutlichen, wie schwer die Trennung, besonders für Kristina, wohl sein dürfte! Nur kurz nach der Bekanntgabe des Beziehungs-Aus brach die 25-Jährige in einem RTL-Interview in Tränen aus. "Ich und Daniel, wir sind nicht mehr zusammen. Er hat mir mitgeteilt, dass er mit meiner Mentalität nicht klarkommt, was mir natürlich sehr wehgetan hat", schluchzte sie.

Michelle Zillekens / WENN.com Kristina Yantsen und Daniel Völz in Düsseldorf

Anzeige

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz und Kristina Yantsen, Bachelor-Paar 2018

Anzeige

Instagram / kristinayantsen Daniel Völz und Kristina Yantsen an Weihnachten in Florida

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de