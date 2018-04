Das Baby hat endlich einen Namen! Am 23. April feierte ganz Großbritannien die Ankunft des dritten Mini-Royals. Nach ganzen vier Tagen verriet das britische Königshaus endlich den Namen des jungen Prinzen: Louis Arthur Charles. Ein schöner Name, der dem royalen Baby allerdings nicht alleine gehört. Jetzt meldete sich ein erster Namensvetter zu Wort – und der ist kein Unbekannter. One Direction-Star Louis Tomlinson (26) hat ein unschlagbares Angebot für den jüngsten Royal.

Nach der Namensverkündung aktivierten sich direkt sämtliche Louis Tomlinson-Fans auf Social Media. Sie sind der Meinung: Blaublut-Louis muss einfach nach dem One Direction-Louis benannt worden sein. Auf den Namens-Hype ging jetzt auch der Musiker ein. "Junger Louis, willkommen im Leben. Ich nehme dich unter meine Fittiche, Bursche. Der Trainingsanzug ist in der Post", witzelte er auf Twitter. Was für eine herrliche Vorstellung: beide Louis' im entspannten Partnerlook!

In der Tat hat Prinz Louis' Vorname nichts mit dem des Sängers zu tun. Er trägt den Mittelnamen seines Vaters Prinz William (35) und seines großen Bruders Prinz George (4). Alle drei wurden nach Louis Mountbatten, dem Onkel von Prinz Philip (96), benannt. Was sagt ihr zu OD-Louis' Post? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

WENN.com Louis Tomlinson bei den Brit Awards

Jack Taylor / Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und Baby Louis vor dem St. Mary's Hospital

Chris Jackson/Getty Images Prinz William und Herzogin Kates drittes Baby Prinz Louis

