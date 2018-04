Seit Anfang der Woche steht die Royal-Welt Kopf. Nachdem Herzogin Kate (36) am Montagmorgen hochschwanger ins St. Mary's Hospital in London eingeliefert wurde, fieberten die Fans des Königshauses der Geburt des dritten Royal-Sprosses entgegen. Gegen 14 Uhr gab der Kensington Palast dann endlich bekannt: Die Frau von Prinz William (35) hat einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Nur wie der kleine Prinz heißen soll, behielten die frischgebackenen Dreifacheltern für sich – bis jetzt.

Wie die britische Königsfamilie am Mittwoch via Twitter bekanntgab, hört das Brüderchen von Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) auf den Namen Louis Arthur Charles. In der offiziellen Erklärung heißt es: "Der Herzog und die Herzogin von Cambridge sind erfreut den Namen ihres Sohnes bekanntzugeben. Das Baby wird als Eure Königliche Hoheit Prinz Louis von Cambridge bekannt sein." Dass die Fans des Paares ganze vier Tage warten mussten, ist überraschend. Bei ihrem Erstgeborenen im Jahr 2013 ließen sich Kate und William nur zwei Tage Zeit, um den Namen zu verkünden. Diesen Ablauf führten sie nach der Geburt von Töchterchen Charlotte zwei Jahre später fort.

Schon vor der Geburt des kleinen Prinzen wurde in Wettlokalen und im Netz fleißig spekuliert. Vor allem die Namen Albert, James, Henry, Philip und Arthur waren aufgrund ihrer geschichtlichen Verbindung zum Königshaus im Rennen. Die Promiflash-Leser waren sich in einem Voting besonders einig: Der männliche Nachfolger werde entweder James oder Arthur heißen. Am Ende wurde es jedoch ein kleiner Louis.

Chris Jackson/Getty Images Prinz William und Herzogin Kates drittes Baby

John Stillwell – WPA Pool / Getty Images Herzogin Kate mit ihrem Sohn

Chris Jackson/Getty Images Prinz William mit Prinz George und Prinzessin Charlotte am St. Mary's Hospital

