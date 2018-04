Ob ihre Fans es tatsächlich aus ihr rauskitzeln werden? Am Donnerstag bestätigte Kristina Yantsen, was viele Kuppelshow-Liebhaber schon seit Wochen vermuten: Sie und der diesjährige Rosenkavalier Daniel Völz (33) sind kein Paar mehr. Stattdessen wird ihm eine heimliche Beziehung mit Love Island-Star Chethrin Schulze (25) angedichtet – und deren Fans fordern auf Instagram nun das Liebes-Outing. "So, es ist offiziell, der Bachelor ist wieder Single. PR-Termine sind durch, ihr habt nun freie Bahn", lautet nur einer von vielen Kommentaren dieser Art.



