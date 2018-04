Ganze vier Tage fragten sich Royal-Fans gespannt: Wie wird wohl der neue britische Prinz heißen? Am 23. April brachte Herzogin Kate (36) den kleinen Mann zur Welt – nach Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) das dritte gemeinsame Kind mit Thronfolger Prinz William (35). Nun wurde das Namensgeheimnis offiziell gelüftet: Das royale Baby hört auf Louis Arthur Charles – und der Name kommt richtig gut an!

"Das Baby wird als Eure Königliche Hoheit Prinz Louis von Cambridge bekannt sein", heißt es in der offiziellen Twitter-Meldung der britischen Königsfamilie. Die Promiflash-Leser sind begeistert – nur wenige hätten sich einen anderen Namen für den Knirps gewünscht. Lediglich 9,9 Prozent der Umfrageteilnehmer (699 Stimmen) stellt Louis Arthur Charles nicht zufrieden. Die überwältigende Mehrheit findet allerdings, dass Kate und William ihrem Spross den richtigen Vornamen verpasst haben. 6.391 (90,1 Prozent) der Promiflash-Leser voteten für "Super, der Name ist total süß."

Übrigens: Auch Papa William und Klein-George tragen den Namen Louis – William Arthur Philip Louis und George Alexander Louis sind benannt nach Louis Mountbatten, dem Onkel von Prinz Philip (96). Er wurde 1979 Opfer eines Bombenattentats der IRA.

Dan Kitwood/Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihrem dritten Kind

Chris Jackson / Getty Images Das dritte Baby von Prinz William und Herzogin Kate

Chris Jackson / Getty Images Prinz George und Prinzessin Charlotte auf dem Weg zu ihrem Geschwisterchen

