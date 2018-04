Das Bachelor-Trennungsdrama lässt die Fans nicht zur Ruhe kommen! Am Donnerstag wurde bekannt, dass die diesjährigen Show-Turteltauben Daniel Völz (33) und Kristina Yantsen den Pfad der Liebe nun nicht mehr gemeinsam beschreiten. Schon länger habe es zwischen beiden gekriselt, erklärte der Immobilienmakler kurz darauf – und bestritt im Zuge seines Statements auch, Chethrin Schulze (25) zu kennen, mit der er Gerüchten zufolge mehr als nur befreundet ist. Mit seiner Aussage überzeugt Daniel aber nur teilweise: Viele Leser nehmen ihm die Story nicht ab!

In einer Promiflash-Umfrage zeigt die Mehrheit der Voter Zweifel an den Worten des Neu-Singles: 65,2 Prozent von 3.807 Lesern (Stand: 28. April) sind überzeugt, dass sich Daniel und Chethrin auf jeden Fall kennen. Mögliche Gründe dafür: Die beiden Reality-Sternchen folgen sich auf Instagram und liken immer wieder gegenseitig Postings, urlaubten anscheinend zufällig mehrfach an denselben Orten – für viele Leser alles Indizien, die für eine gute Bekanntschaft der beiden sprechen!

Chethrin hingegen bleibt ihrem Standpunkt treu, den sie bereits vor einigen Wochen öffentlich gemacht hatte: Sie habe den 33-Jährigen noch nie persönlich getroffen. Auf einen Kommentar unter ihrem Instagram-Beitrag, in dem sie Stellung zur Bachelor-Affäre nimmt, antwortet sie einem User, der sie und Daniel als tolles Paar sieht: "Wie soll ich jemanden mögen, den ich NICHT persönlich kenne?" Aktuell sei sie Single, fügte die einstige Love Island-Frohnatur hinzu.

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, Bachelor 2018

Instagram / chethrin_official; Instagram / daniel_voelz Chethrin Schulze und Daniel Völz

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, "Love Island"-Kandidatin

