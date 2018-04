Keine Macht den Hatern! Lange machte Bonnie Strange (31) aus ihrer Schwangerschaft ein Geheimnis. Seit der geplatzten Babybombe genießt es die Bald-Mama dafür umso mehr, ihren wachsenden Bauch so oft es nur geht auf Schnappschüssen in Szene zu setzen – für den vollen Effekt am liebsten mit möglichst wenig Stoff um ihre Körpermitte. Einigen Internet-Rowdies ist ihre Freiluftliebe allerdings ein Dorn im Auge – was der Fast-Mutter aber absolut nichts anhaben kann!

Eine sexy Pose, ein verführerischer Blick und eine nackte, beachtliche Kugel in der Körpermitte – dieser Anblick kam bei einigen Trolls offenbar gar nicht gut an: Selbst kurze Zeit vor ihrer Entbindung kassiert die im neunten Monat schwangere Moderatorin Hate. In ihrer Instagram-Story veröffentlicht Bonnie einen Screenshot einer anstandslosen Privatnachricht. "Das arme Kind. Bekommt eine N*tte als Mutter. Eine richtige Schl*mpe", beschimpft ein User die 31-Jährige.

Die Negativität kann der toughen Blitzlicht-Beauty aber nicht anhaben: Mit einem Nagelpflege-Emoji gibt sie zu verstehen, dass sie die Ansage nicht die Bohne interessiert. Mit einem Häufchen-Smiley schießt sich auch eine Wertung zurück. "Keine Sorge, ich nehme mir sowas nicht zu Herzen", beruhigt sie dagegen ihre treuen Fans.

Instagram / bonniestrange Bonnie Stranges Instagram-Story

Anzeige

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Model

Anzeige

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de